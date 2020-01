‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Stasera la Roma può giocarsela alla pari”, ORSI: “Vietato pensare al derby”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Puzzo (Radio Radio Mattino – 104,5) : “Stasera la Roma può giocarsela alla pari, non vedo una grande differenza anche se la Juve è favorita perché gioca in casa. A Genova i giallorossi hanno dimostrato di avere una buona condizione fisica e mentale, in più recupera i terzini titolari. Gli episodi possono decidere la gara ma spesso bisogna andarseli a cercare Io eviterei i supplementari per risparmiare energie per il derby, partita importante che arriva in un momento delicato”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5) : “La Juve è favorita ma la Roma se la può andare a giocare. In una gara secca dipende molto da come la affronti. Il problema è n attacco perché manca Dzeko. I giallorossi non devono pensare al derby ma sapere che se passi il turno oggi vuol dire quasi andare in finale perché l’altro quarto è abbordabile. Percentuali Dico Juve 60% e Roma 40%. Pronostico? Vince la Juve ai supplementari”

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5) : “La Roma è una squadra forte, la Juve deve fare massima attenzione. I giallorossi giocano bene, e hanno uomini importanti. La Juve non deve avere paura, ma deve fare massima attenzione”