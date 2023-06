‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Spero che Mourinho chiami qualche big in attacco”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non so per quanto tempo la Roma può permettersi di aspettare il West Ham. Alla lunga può anche darsi che il club inglese molli la presa. Gli Hammers hanno speso tanto per Scamacca e perché dovrebbero arrivare a darlo in prestito".