‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Spero che Mayoral non sia quello di ieri sera, altrimenti…”

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma A avrebbe vinto 4-0. Non c’era partita con quella formazione. Nel primo tempo non ci credevo che Fonseca avrebbe mandato in campo quegli uomini. Non comprendo tutto questo turnover. Avete visto la faccia disperata di Pedro in mezzo al campo tra le riserve?”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’avevamo detto ieri, se la Roma avesse giocato con quella formazione avrebbe perso. Poi Fonseca ha messo i grandi e l’ha ribaltata. Il mister deve farli giocare, deve provarli. Jesus e Fazio ormai sono impresentabili, così come Bruno Peres (che si salva per il gol). Anche Karsdorp bocciato. Non si può mandare al patibolo Mayoral. Le riserve hanno fatto giocare male anche Pedro. Se gira Dzeko la Roma è un conto, se lui non c’è è un altra”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La formazione iniziale una roba che nemmeno una nostra mamma anziana avrebbe messo. Inguardabile. Poi con i cambi è cambiata la musica. Spero che Mayoral non sia quello, altrimenti… E’ fuori da qualsiasi contesto tattico”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri sera ha dimostrato che se hai giocatori forti e importanti vinci, altrimenti no. Gli schemi e gli assetti tattici ok, ma non puoi stravolgere la formazione. Se cambi tanto non puoi avere gli stessi risultati. In Europa non si possono fare esperimenti, perché gli aversari corrono e vogliono fare bella figura. Era meglio iniziare con i big, vincere il primo tempo 5-0 e poi fare i cambi nella ripresa”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Juan Jesus peserà almeno 90 chili, la Roma ha presentato il suo vitello grasso. Mayoral ha bisogno di tempo ed ha giocato con una formazione assurda. La Roma a San Siro credo perderà, il Milan ha qualcosa in più”