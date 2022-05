‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Spero che Abraham avrà voglia di restare qui a lungo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Partita ben giocata dalla Roma, concentrata, ottima gestione degli uomini, Mourinho non ne ha sbagliata una. Ho visto anche dei calciatori in forma fisicamente. Bene anche Veretout. Abraham l'ho visto bene, con tanta voglia. Non ha bisogno di riposo, è stato un grande acquisto e spero che avrà la voglia di restare a lungo a Roma".