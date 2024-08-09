Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche

Enrico Camelio (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): ''Tutte le squadre hanno qualche tassello da completare. La Roma ha in mano Assignon, ma il club vuole aspettare. Le Fée non mi convince tanto, ci vorrà tempo affinché si inserisca.''

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): ''Il mercato della Roma è incomprensibile, sta ferma per settimane e poi prende due giocatori in due giorni. Non capisco cosa aspetti a prendere il terzino, il campionato si può iniziare anche senza ma non è serio. È una buona squadra che potrà lottare per entrare in Champions.''

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino- 104,5): “La difesa va potenziata. La partenza di Smalling va compensata con un arrivo di peso. La Roma se colma le lacune da qua a fine mercato è da Champions”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dietro qualcosa va fatto, sia al centro che sulla fascia. Smalling non da affidabilità e da qua alla fine del mercato qualcosa accadrà”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma può lottare ma non è da Champions. La Roma è forte davanti, ma dietro è di medio-basso livello. Non mi fido dei due terzini attuali, Angelino non è forte. Mancini-Ndicka non sono Bonucci-Chiellini. Io Smalling non lo do via se non trovo un’alternativa valida”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se Soulè fa quello che tutti si aspettano, è stato pagato anche poco. È un top del calcio italiano. La Roma lo ha voluto, DDR lo ha voluto, ha tutte le condizioni per fare bene. Smalling lo lascerei andare tranquillamente, il calciatore ha delle difficoltà fisiche ma bisogna sostituirlo con un giocatore affidabile perché la stagione è lunga. Il terzino se lo trovi ok, sennò si può giocare anche con Celik. Il reparto arretrato va potenziato. Ndicka e Mancini sono due e viste le tante partite servono rinforzi”.

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