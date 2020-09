‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Se la Roma dovesse mandare via Fonseca, Fienga farebbe una figuraccia”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Kumbulla e Borja Mayoral? Tare praticamente lavora per la Roma, lui detta la linea e la Roma la segue… Fienga non poteva parlare diversamente su Fonseca, non puoi presentare Roma-Juve dicendo che se va male mandi via l’allenatore. Il problema è capire se i giallorossi migliorano o fanno passi in avanti, con la Juventus ne servono parecchi e bisogna indovinare una partita quasi memorabile per la situazione in cui si trovano. Le condizioni di Allegri sarebbero onerose per la situazione attuale, ma se hanno presentimenti su Fonseca è meglio cambiare presto”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fienga o chi per lui avranno seguito le strade di Tare. A parte gli scherzi, i giocatori che vanno venduti sono quelli, la Roma sta prendendo giocatori che la Lazio ha lasciato. Borja Mayoral nelle giovanili era un fenomeno, poi si è perso ma potrebbe rigenerarsi. Fienga non è un uomo di calcio, è un dirigente e non è abituato a dire certe cose. Su Fonseca poteva dire solo che erano illazioni, se poi dovesse mandarlo via farebbe una figuraccia”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104.5): “Sono curioso di vedere che Dzeko avremo domani sera, e poi capire davvero se per Fonseca è l’ultima spiaggia o no. Fienga gli ha dato fiducia in conferenza, anche se non mi sembra sia così. Se la Roma dovesse battere la Juve la sua posizione prenderebbe forza, se dovesse perdere sarebbe normale: loro hanno preso Morata, sono partiti bene… Ti affidi a questa partita per confermare o dare l’addio a Fonseca?”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104.5): “La Roma si è fatta del male da sola. Non si è capito se questo Fonseca lo volevano confermare davvero o meno. Dalla fiducia o dalla sfiducia del club nei confronti del tecnico, questo da un senso di incertezza. Il club ha dato a Fonseca una rosa indebolita. Non penso che la Roma abbia scippato Borja Mayoral alla Lazio, che ha speso 20 milioni per Muriqi ed evidentemente l’obiettivo era quello”.”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104.5): “Domani sera sono curioso di vedere l’atteggiamento di Dzeko, e se la squadra è con Fonseca: chi gioca bene sta con il tecnico chi no sta contro. Ma voglio vedere anche come e quanto corrono, perché mi dicono che la squadra non sia preparata fisicamente benissimo. Ma cerco anche la conferma della Juve, perché l’esordio è stato troppo facile contro la Sampdoria”