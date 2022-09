‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma stasera non deve faticare. No al turnover”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La cosa più bella è il ritorno di Zaniolo, che era il boost di questa squadra, anche se stasera non sarà al 100%. C’è un’attesa anche su Dybala perché sarà all’ottava partita consecutiva da titolare ed è molto significativo per la salute di questo giocatore, di cui qualcuno dubitava, magari anche lecitamente. Ma era una questione psicologica, ha un grande peso che tecnico ma anche per l’entusiasmo, la Roma ha bisogno di un calciatore così".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Io sono anti turn-over, devono giocare sempre i migliori. Stasera la Roma si deve far trovare pronta. Serve arrivare alla sosta con una vittoria in Coppa e una buona classifica in campionato. Bisogna chiudere un cerchio iniziato male, anche perché la partita con l'Atalanta sarà molto dura. Stasera devi vincere senza fare troppa fatica, per cercare di mantenere energie. Smalling deve riposare e abbasserà Pellegrini, sarà importante capire chi lavorerà accanto a lui tra Matic e Cristante".