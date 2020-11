‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Smalling per me non è l’uomo ideale per guidare la difesa”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca anche l’anno scorso diede il massimo durante l’emergenza, poi svanì. La Roma nelle ultime prestazioni mi sembra lanciata. Il portoghese ha cambiato tutto, ha rinunciato alle ali e gioca nell’interno campo dove ne ha uno migliore dell’altro. Mi dà la sensazione che possa durare”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quest’anno possono competere tutti per lo scudetto. Quello che stanno facendo Inzaghi e Fonseca è positivo, ma bisognerà vedere più avanti. Io credo più nella Lazio che nella Roma. I giallorossi mi danno senso di precarietà, però il fatto che non si parli dell’assenza di Zaniolo dimostra maturità dell’ambiente”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca è uscito bene dall’emergenza, cambiando anche modulo. La Roma adesso gioca anche bene, a differenza dell’anno scorso”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’evoluzione della Roma è merito delle scelte di Fonseca e in quei tre vecchietti lì davanti che fanno ancora la differenza. Smalling per me non è l’uomo ideale per guidare la difesa, bisognerà vedere se saranno in grado di farlo i due giovanotti. Sulla fascia destra ci sono ancora problemi, ma a centrocampo, invece, hai tante scelte, tutte affidabili”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha confermato che Fonseca è un buon allenatore e che quelli che ha preso, come Pedro e Mkhitaryan, non sono venuti a svernare, ancora onorano la loro professionalità e carriera. Sono due ancora imprescindibili”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho visto la Roma migliorata anche dal punto di vista atletico. Lì davanti quei tre possono inventare qualcosa in qualsiasi momento. La Roma, oggi, è almeno da Champions. Può approfittare del momento nero di Juve e Inter. La Roma è una squadra strana in fatto di età dei giocatori, ma se tutti durano 90 minuti quest’anno si può togliere delle belle soddisfazioni”.