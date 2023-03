‘RADIO PENSIERI’, JACOBELLI: “Ieri una prova di maturità internazionale”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104.5): “La Roma ha fatto una grande partita, mi è piaciuta molto la personalità della squadra di Mourinho, con spirito competitivo. C’è un ritorno da disputare, ma ieri è stata una prova di maturità internazionale, forse la migliore in Europa quest’anno. Anche il gol di Kumbulla è un segnale di recupero di un giocatore forte, condizionato dai problemi fisici, recuperarlo a questi livelli è importante”.

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Matic ha fatto un’altra partita eccezionale. Altri ultratrentenni altrove stanno calando, lui invece sta crescendo e sta dando qualcosa in più, è l’uomo un più in una squadra che funziona bene. Fondamentale è ovviamente il secondo gol, rende più gestibile i ritorno perché consente di Mourinho di giocare ancora come vuole".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Anche Dybala sul futuro sembra un po’ cambiato nelle sue dichiarazioni. I Friedkin hanno dimostrato attenzione ai tifosi, anche con una politica di prezzi popolari. A maggio gli si chiedeva di portare Dybala, e poi sono partite le telefonate di Mourinho, grazie ovviamente a una società che lo ha appoggiato. E i Friedkin non vogliono perdere tutto questo, sanno che è legato a Mourinho. Non sono piacioni e ruffiani, ma l’Olimpico è diventato un marchio anche per l’estero. La Roma adesso non ha una grandissima rosa, ma dei giocatori che seguono il proprio allenatore".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ieri sera ho visto la voglia di tutti di giocare questo tipo di partite, compreso il sacrificio da parte di giocatori molto tecnici. Vedo un gruppo molto coeso che segue in tutto e per tutto il dettame dell'allenatore. Smalling e Matic sono i due leader indiscutibili".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è una squadra difficile da superare, una caratteristica del suo allenatore, si vede che in settimana lavorano in maniera specifica. Ieri sera grande presenza in campo, anche se la Real Sociedad ha un po' deluso. Il 2-0 è abbastanza rassicurante, Mourinho ha trovato la quadra della squadra e adesso la Roma è difficile da incontrare".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "E' stata una bella vittoria, la Roma ha dimostrato attaccamento e tanta voglia di aiutarsi uno con l'altro. Una bella serata, con due gol fatti con tanta voglia e partecipazione di tutti, soprattutto il primo. Una partita che apre spiragli alla Roma, se gioca sempre con questa voglia e questo spirito di sacrificio, può andare lontano e prendere belle soddisfazioni".