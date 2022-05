‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “A Torino farei giocare Abraham. Il focus è sui granata”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92.7): “A Trigoria stanno tutti pensando a Torino. La Roma non si può permettere di associare il suo nome a eventi come quello accaduto ieri sera alla cena di squadra. Se non cambiano i parametri non c’è possibilità di vedere Dybala alla Roma, ad oggi non è neanche un obiettivo. Il Torino non ha grande individualità ma ha messo in difficoltà tutti. All’andata fu una vittoria difficoltosa. Abraham le farei giocare entrambe e se Mourinho glielo chiede lo farebbe anche lui".