‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Shomurodov mi incuriosisce molto”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche. Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Shomurodov? Da Genoa mi confermano i dubbi sulle difficoltà che ha avuto durante l'anno. È stato discontinuo, ma può giocare tutti i ruoli dell'attacco. Nella Roma all'inizio può avere poco spazio. Può giocare anche accanto a Dzeko, lo ha dimostrato al Genoa. Mi incuriosisce molto, Io convincerei Florenzi a restare, perché è forte e lo metterei titolare".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): "Shomurodov non è un esterno, è più punta centrale. Fa più assist che gol, ma è un giocatore sul quale lavorarci. E' bravo ma non esageriamo, con lui la Roma prende una buona alternativa ma non un titolare".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104,5): "Shomurodov o arriva come alternativa di Dzeko oppure non lo so. E' un investimento che mi lascia perplesso. Credo che abbia già dato il massimo di se stesso e non è moltissimo. Fidiamoci di Mourinho che lo ha chiesto...".