‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Non si può spendere così tanto per Shomurodov”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni...

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): "Venti milioni per Shomurodov è una cifra clamorosa, non si può spendere così tanto per lui. Con questi soldi in nel mercato si trova molto di meglio. Non so cosa possa aggiungere ai giallorossi e dove verrà schierato. È una seconda punta e il gioco della Roma non la prevede. È un'operazione che non capisco".