‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: ” Sette giocatori su dieci sono contrari alla ripresa del campionato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lo stato deve garantire l’accesso ai tamponi per tutti gli imprenditori e le aziende che stanno ricominciando, come fanno per i calciatori. Il calcio deve dare segnali di grandi solidarietà, perché noto che c’è molta tensione tra la gente”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io non credo che tutte le società vogliono riprendere il campionato. Io ho fatto un piccolo sondaggio e ci sono 7 giocatori su 10 che sono contrari”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Restare un mese o due chiusi in un albergo? Qual’è il problema per i giocatori? L’importante è salvaguardare la salute”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se il campionato ripartirà? Sarà comunque, come sempre, una questione di soldi. Ora ci vuole precauzione, e cura immediata. Ma adesso non bisogna farci prendere dalla fobia del tampone”.