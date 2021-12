‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Servono un paio di giocatori che possono far comodo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei...

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7) : "Grillitsch è il giocatore più pronto. Ma fossi la Roma prenderei Kamara perché per me lui ha più prospettive. Dipende se si vuole essere più forti adesso o più forti in futuro. Sabatini ha tanti anni di esperienza ed essendo uno che arriva prima su tanti giocatori forti, è chiaro che alcuni di questi fanno delle carriere folgoranti. Ha delle capacità di descrivere il calcio che nessuno ha".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “A gennaio il mercato non è facile ma credo che la Roma possa trovare un paio di giocatori che possono far comodo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha un trand di alti e bassi, e non convince. Servirebbe una vittoria importante per svoltare anche a livello mentale e tra Milan e Juve ha due occasioni. La squadra di Mourinho non è ancora in grado di imporsi, deve cercare una tattica che glielo possa garantire ".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Non riesco ancora a vedere la Roma all'altezza delle altre cinque che la procedono, Juve inclusa. La gestione di Pinto non va bene, e la Roma messa così non credo che possa fare più di quello fatto ad oggi. Servono innesti in grado di fare i titolari e dare un aiuto importante".