‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Servono almeno due attaccanti, anche molto giovani”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se non hai una grande disponibilità economiche, è più difficile tappare quel buco nell'attacco. Evidentemente ci sono state anche altre problematiche che hanno allungato questa questione. Per il resto credo abbiano preso i giocatori che potevano prendere. Sotto questo aspetto credo che Pinto abbia lavorato bene. Nella speranza ovviamene che questi "se" diventino "sì. Io davanti vedo che le squadre si danno da fare per aver alternative. Se la Roma prendesse 2 o 3 attaccanti, anche più giovani, ben venga."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La mancanza dell'attaccante penalizza l'operato di Pinto, per il resto ha fatto quello che poteva. Sono anche arrivati dei giocatori con un nome nonostante i parametri zero. Mi sembra un mercato normale, non esaltante. non mi aspettavo altro in base alle disponibilità economiche della Roma. Mi sembra però una rosa più debole dello scorso anno"

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Gli obiettivi principali della Roma sono tutti sfumati (partendo da Frattesi). Con le disponibilità che sembra abbia avuto la società, meglio di così non si poteva fare. Evidentemente i Friedkin stanno molto attenti al bilancio, forse più del dovuto. in tutti i casi sono arrivati un paio di giocatori importanti come Sanches e Paredes."