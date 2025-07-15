Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocallelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "Eccetto il Napoli che si è mosso molto, non credo che le altre rivali stiano facendo un grande mercato. Sono tutti bloccati. La Roma deve ancora concretizzare. Il mercato funziona così: si fanno le trattative e poi si sblocca tutto. Mi piace che la Roma abbia puntato un obbiettivo preciso e che non si faccia tentare dalle opportunità. Rios non lo conosco, però se si sono concentrati su questo giocatore, vuol dire che ci credono molto e lo ritengono molto utile. Io sarei disposto ad aspettare altri 15 giorni".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "Non ho mai visto Rios. Mi sembra che la trattativa stia andando per le lunghe, ma se Gasperini ci crede e la società ci crede è giusto che si vada in questa direzione. Temo che la Roma si sia incartata in trattative che vadano per le lunghe. Spero che qualcuno arrivi, sarei più cauto sulle prospettive. Rios costa tanto e penso che per altri ruoli la Roma non sia disposta a svenarsi. Il problema è che, ad oggi, non c'è ancora un nuovo acquisto"

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92,7): "Io non credo a nessuna delle cifre che stanno uscendo sul mercato. Perché se tu vuoi un giocatore, dai quello che pensi sia giusto, altrimenti vai su un altro giocatore. I sudamericani ti fanno diventare cretino, ma quello che mi stupisce è Wesley: Gasperini si è scottato l'anno scorso, era la stessa cosa, ma alla metà. E ora insisti? Il Flamengo l'anno scorso ha trattato con la squadra di Gasperini e sa che ora sta trattando con la nuova squadra di Gasperini. Fossi stato in lui, non mi ci sarei imbarcato e ne avrei scelto un altro, non è che non si possa giocare senza Wesley, visto che lo hanno fatto tranquillamente sia il Brasile sia il Flamengo. Qualcuno mette in giro che la prima mossa che vuole Gasperini è Wesley, mentre per me è Rios. Non credo che ci sarà una cessione in contemporanea per trovare le risorse per questi primi acquisti"

Antonio Felici (Teleradiostereo - 92,7): "Se noi dopo l'arrivo di Gasperini e tutte le speranze annesse, parliamo ancora di Pellegrini c'è un problema. Il mercato brasiliano in questo momento non è la cosa più semplice da affrontare. Posto che la Roma ha dei limiti col fairplay finanziario, se spendi troppo devi rientrare, ci sono molte dinamiche, però i ds e i dirigenti ci sono a posta per risolvere questi problemi. Non può essere un problema nostro se Rios costa 3 milioni in più, nemmeno di Gasperini."

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “Io voglio credere che qualcosa succederà in entrata in questa settimana. El El Aynaoui? Penso sia un segnale al Palmeiras, ma credo che alla fine loro se ne freghino: sono fermi ai 30 milioni di euro e da quella richiesta non si muovono. Leggo che la Roma è arrivata a offrire 25+3 di bonus, se così fosse ci siamo. Non penso che l’affare possa saltare per un milione, Rios è e resta il favorito per il centrocampo”

Sandro Sabatini (Radio Manà Manà Sport - 90,3): "Dybala e Soulé? Aspetto di vedere cosa farà Gasp. Con lui giochi se corri, altrimenti no. Il grande dubbio è su Dybala. Con l’arrivo di Ferguson sfuma l’idea di vederlo centravanti".

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): "Sento tanti nomi, ma alla Roma serve soprattutto una seconda punta. Non ho ancora sentito nomi alla Lookman, forse è meglio, magari stanno lavorando sotto traccia".

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): "Alla fine i giocatori di cui si parla da giorni per la Roma penso che arriveranno, quando se ne parla così tanto poi arrivano, salvo clamorose sorprese. Bisogna solo avere pazienza"