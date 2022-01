‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Non so se Oliveira è venuto a fare il titolare”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): “La società mi sembra abbastanza reattiva, anche nelle cessioni. Mi danno in arrivo un altro in giallorosso: Ndombele. E' una bella rivoluzione per gennaio tra partenze e arrivi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Un centrocampista era la prima cosa che aveva chiesto Mourinho alla Roma, non so per quanto tempo si è stati dietro a Xhaka. Ora Oliveira non so se è venuto a fare il titolare, ora vediamo, non so se sia un giocatore più forte di Cristante o Veretout. Ha 30 anni, ha sicuramente esperienza e voglia di rimettersi in discussione”.