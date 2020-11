‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Serata storta, ora bisogna subito voltare pagina”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ stato più il nPaoli che ha dominato la partita, che la Roma che ha subito. Tatticamente Gattuso ha indovinato tutto, andando in pressing sulla Roma che non ha avuto coraggio. Una sconfitta contro un Napoli così ci può stare, la Roma resta sempre lì a 17 punti, non male. Manolas impeccabile”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Delusione Fonseca, proprio quando era uscito allo scoperto per il primi posti ha avuto la squadra che ha toppato. Secondo me il fatto di Maradono non ha inciso per niente sulla partita. Una serata storta, ti sono venuti meno i più importanti. Non salverei nessuno, ma non boccerei nessuno. Il Napoli non ha nemmeno faticato per vincere. Serata storta per la Roma, ora va voltata subito pagina”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Napoli ha giocato bene, ma la Roma è stata sempre assente dal campo. I giocatori più importanti di Fonseca hanno fatto male, hanno perso anche a livello di testa. Sconfitta pesante, ma io sarei un po’ indulgente: troppo brutta la Roma per essere vera. E il Napoli è una gran bella squadra, la Roma voglio vederla domenica contro il Sassuolo, in che modo affronta una squadra che gioca bene come il Napoli”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ stata una sconfitta larga nei numeri, ma comunque ci può stare e la Roma resta sempre in una buona zona della classifica”.