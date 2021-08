‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Non per forza bisogna comprare alternativa a Xhaka”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "L’arrivo di Mourinho ha fatto cambiare le aspettative dei tifosi della Roma. La richiesta di 25 milioni euro era troppo alta. La Roma fa bene a non comprarlo a quelle cifre perché ha 29 anni. Sono d’accordo sulla decisione della società di non comprarlo. Koopmeiners è interessante, caratteristiche diverse e più giovane di Xhaka. Metterei da parte Delaney. Spero Veretout possa rientrare presto in gruppo perché è un giocatore troppo importante per la Roma, è insostituibile"

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): "La sensazione è che l’operazione Xhaka praticamente sfumata con l’Arsenal che lo vuole tenere e rimettetelo al centro del progetto. La Roma si deve guardare attorno. Mourinho lo identificava come il suo centrocampista ideale, bisogna vedere se ce n’è un altro con le stesse caratteristiche. Koopmeiners bisogna vederlo in un contesto diverso dall’Eredivisie".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "Non bisogna comprare un calciatore a tutti i costi in alternativa a Xhaka. I calciatori vanno presi in maniera mirata e quello giusto secondo Mourinho era Xhaka. La Roma ha già tanti centrocampisti e spendere tanto per spendere non ha senso. La coppia Cristante e Veretout non sarebbe male"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Alla Roma serve un centrocampista con le caratteristiche di Xhaka, anche se è un giocatore di un buon livello ma non super. Forse anche Cristante potrebbe giocare in quel ruolo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): "La Conference League è comunque una coppa europea è giusto onorarla, Mourinho è uno che vuole sempre alzare i trofei e non sarebbe male cominciare a vincere qualche coppa per la Roma. Xhaka è un geometra, agli Europei ha fatto anche qualche cosa buona, ma a me non fa impazzire. Se Mourinho lo vuole, va bene, ma credo che la Roma possa sostituirlo senza problemi. Io dico che comunque uno come lui lo prendono".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104,5): "Xhaka se viene bene, ma anche Cristante potrebbe fare bene se riportato a centrocampo dove è sempre stato. Lo svizzero è bravo a lanciare in verticale come piace a Mourinho anche se è molto lento. Non capisco come mai Florenzi sia diventato un esubero".