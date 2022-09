‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Sembra che Dybala giochi a Roma da 10 anni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala non è lo stesso che giocava alla Juve. Ha continuità e grande qualità, sembra che faccia parte della Roma da 10 anni. Zaniolo da la possibilità alla Roma di giocare diversamente. Quando parte palla al piede allunga la squadra e mette in crisi l'avversaria. Che sia già in campo domani non ne sono sicuro, perché contro l'Atalanta sarà molto difficile. Ma il potenziale offensivo di questo ragazzo è di grande livello: poche squadre in Italia hanno tre attaccanti come quelli dei giallorossi".