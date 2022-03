‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Se Zaniolo va male la squadra ne risente”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104,5): "Ha vinto la squadra più forte delle due nonostante un campo brutto e un arbitro scarso. La Roma passerà il turno in una competizione comunque importante per la stagione. Il bilancio stagionale della Roma è ancora sospeso. La squadra è ancora in difficoltà, l'etichetta Mourinho deve aggiungere un certo valore ma ancora non si vede".

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino 104,5): "Bella vittoria della Roma su un campo di patate. La squadra di Mourinho continua nella sua striscia positiva tra campionato e coppe e questa è la cosa più importante. E' una Roma che sta proseguendo il suo progetto di crescita, in questo momento il bilancio è più che positivo".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma ha evidenziato ancora una volta dei limiti di gioco, però poi è stata brava a vincere nonostante abbia dimostrato molto poco in campo. La cosa importante è comunque il passaggio del turno e la vittoria è importante".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Bene Kumbulla, poco esistente Zaniolo. Quando ti viene meno un giocatore come lui la squadra ne risente. E poi non hai altre alternative. Mancini prende troppi cartellini, Continuo a vedere giocaori non all'altezza della situazione e ci sono già indicazioni per il prossimo mercato".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma anche ieri sera ha fatto evidenziare tanti limiti e difetti viste in tutte le partite di questa stagione. Il Vitesse se avesse avuto attaccanti migliori poteva segnare almeno un paio di gol. A Udine la Roma vince".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104,5): "Il primo tempo della Roma non è degno della maglia indossata dai giocatori, inguardabili. Se al posto del Vitesse ci fosse stato il Pordenone avrebbe fatto tre gol. Poi dico una cosa: per favore fate cambiare capigliatura ad Abraham, è una cosa indecente. Udinese-Roma finisce in parità".