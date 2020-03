‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Pallotta predica calma sulla cessione, c’è ancora qualcosa che non va”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sul passaggio di proprietà, dalla parte di Pallotta ci dicono che ci sono 2-3 cose che ancora non vanno bene. Non credo che ritarderanno molto, ma sul fronte Pallotta dicono ‘Calmi!’, perché ci sono ancora alcune cose che non quadrano e vanno limate”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Partita incredibile per certi aspetti, la Roma poteva vincere con 4 gol di scarto, con 5 occasioni nitide e 2 traverse. Ha fatto il tiro a bersaglio contro una difesa fragile, poi Under mi sembrava Salah, bene anche Kluivert, Mkhitaryan classe superiore. Ma restano i 3 gol presi, inspiegabili. Quello di Pereiro è un errore del portiere, Smalling non mi è piaciuto, è in calo, ma non è mica disastroso e continuerei a prendermelo sempre. Ci sarà spazio per tutti anche con l’Europa League, ma vanno risolti i problemi a centrocampo. Cristante non mi piace lì, proprio non ce lo vedo, non so se magari si può provare Pellegrini”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha vinto senza rischiare tanto. Poteva segnare altri gol. Fonseca finalmente ha trovato gli esterni. Under e Kluivert bene, Kalinic stavolta si è fatto trovare pronto. Smalling vuole rimanere a Roma, ma questa non mi sembra la strada giusta, si è fermato. Poteva finire in goleada come l’Atalanta, ma aspettiamo la prossima perché non ci si può mai fidare. Partita comunque davvero ben giocata. La posizione di Mkhitaryan fa la differenza, non so Pellegrini come rientrerà. Pensavo che potesse fare il Pjanic, ma può diventare un problema capire bene dove poterlo inserire. Sarà compito di Fonseca trovare una soluzione”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Under e Kluivert penso non abbiano mai giocato così, finalmente riescono a fare la fase difensiva e a essere incisivi. La difesa però lascia ancora a desiderare, perché in una partita così non puoi prendere 3 gol. Era importante vincere e l’ha fatto. Pellegrini? Chi gioca meglio deve trovare sempre posto. Starà a Fonseca valutare se mettere Pellegrini dietro. La strada meno tortuosa per la Champions è l’Europa League, con questa Atalanta…”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri Roma spettacolare nella prima mezz’ora, la differenza ora è Mkhitaryan, incredibile e fantastico. Poi c’è stato l’episodio che ti ha fatto pareggiare, perché rischiavi di andare al riposo sotto. Una mezz’ora di grande calcio che non eravamo abituati a vedere. Under e Kluivert anche hanno fatto una buona partita. Perez e Villar stanno giocando, Petrachi si è preso una piccola rivincita. Penso che Pellegrini possa giocare indietro e fare coppia con Cristante, però lui deve giocare, non facciamoci influenzare dai fischi, perché tutta la Roma andava male. La Roma che va bene con Pellegrini ieri sarebbe andata ancora meglio. I giocatori forti devono giocare, vanno in campo quelli che sanno giocare a pallone”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma da qui alla fine le deve vincere tutte o quasi. Se quello che ha fatto ieri Smalling lo avesse fatto Mancini oggi lo avremmo crocifisso”.