‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Se Dzeko sta bene io domani partirei con lui titolare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Domani se Dzeko sta bene, io lo farei partire da titolare. Altrimenti per Mayoral sarebbe una responsabilità forse troppo grande. Mkhitaryan una delle migliori operazioni di mercato degli ultimi tempi. Sta facendo bene, è forte, e credo che ci sia la voglia da entrambe le parti di prolungare. La Roma deve cominciare a tenere i buoni e aggiungere qualcosa ogni anno, altrimenti non ridurrà mail il gap con le prime della serie”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzekoe Mayoral faranno una partita per uno tra oggi e giovedì. Bisogna vedere Fonseca quale reputa più importante. Certo, Dzeko non è che merita di tornare subito titolare. Fonseca farà una scelta per il bene della Roma. Se domani i giallorossi vincono vanno a 43 punti, che sono tanti e sono in linea con l’obiettivo quarto posto. E quindi va bene, anche se non batti le big. Contro l’Idinese non è facile, perché è una squadra difficile da affrontare”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko e Mayoral io li vorrei vedere per una volta insieme dall’inizio. Secondo me non sono incompatibili. Fonseca potrebbe provarci, senza pregiudizi, una prova che anche i giocatori valuterebbero con curiosità. Prima o poi Dzeko va rimesso titolare: i problemi se si rinviano sempre prima o poi tornano. Domani la Roma batte l’Udinese”.