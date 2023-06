‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Se ci fosse la possibilità, punterei tutto su Icardi”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Mi sembra di aver capito che entro una certa data la Roma debba trovare 15 milioni per pareggiare quello che viene chiamato il suo “onere” e quindi non so dove recupererà questi soldi. Credo che ci siano dei parametri da seguire. Io investirei gran parte del denaro su Mauro Icardi. Se c’è una possibilità investirei tutto su un centravanti come lui perché credo sia arrivato il momento di farlo."

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104,5): "Alla Roma mancano anche altre cose non solo un centravanti. Mourinho ha avuto delle rassicurazioni dai Friedkin, ma non sono “nomi”. La Roma non può acquistare grossi nomi, al massimo giocatori che piacciono a Mourinho. Fino a fine giugno la Roma deve stare attenta. I parametri zero veri buoni ce ne sono, ma serve stare sul pezzo e bloccarli subito. Io non so se la Roma è in grado di bloccare parametri zero di livello."