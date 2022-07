‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Se arriva Wijnaldum non manca più niente”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Mourinho sta mettendo insieme un gruppo di giocatori che poi deve diventare una squadra. Sta nascendo una squadra divertente, che mi insuriosice. Bailly in difesa sarebbe un grande acquisto"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Se arriva Wijnaldum non manca più niente, a meno che riesci a migliorare anche la difesa. Poi bisogna pensare a mandare via gli esuberi, un problema che hanno diversi club".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5): "Quello della qualificazione in Champions potrebbe essere uno dei bonus che le società stanno mettendo in mezzo in diverse trattative. La Roma con Wijnaldum fa un bel colpo".