‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Scudetto del 2001 fu un grande sforzo di Sensi”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5):"La vittoria dello scudetto fu un grande sforzo da parte di un presidente che aveva deciso che era arrivato il momento di vincere. La difficoltò che c’è nel vincere uno scudetto a Roma è dimostrata proprio da questo scudetto qui dove Sensi ha dovuto mettere in campo tutte le sue risorse”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma aveva alcuni dei calciatori più grandi del mondo e oggi nel nostro calcio non ci sono più. Dal 2001 lo Scudetto non è mai più tornato a Roma e vuol dire che quello sforzo dei primi anni 2000 non ha generato un seguito. Considerazione amara ma è la realtà".