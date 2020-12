‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Sconfitta di Napoli un po’ inspiegabile. Ora serve il salto di qualità”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è sufficiente la partita di ieri per dire che la Roma ha ripreso il cammino. Il test vero è sabato col Sassuolo: la Roma è favorita, qualsiasi risultato che non sia vittoria desterebbe perplessità e riporterebbe a galla certe situazioni della Roma che non si sono stabilizzate a grandi livelli”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho visto cose positive nella Roma di ieri: Calafiori è sfrontato, mi ha ricordato il gol di Locatelli alla Juve. Mayoral è come pensavamo, è un buon giocatore. Anche Villar ha un peso specifico un po’ masso ma gioca bene a pallone. È importante che abbia segnato Dzeko, ora domenica la partita è impegnativa”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Calafiori è il miglior prodotto che il settore giovanile della Roma potesse produrre. Il Sassuolo sono convinto che giocherà una partita diversa rispetto a quella che l’ha vista soccombere con l’Inter. La prestazione di ieri della Roma è stata confortante”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Calafiori ha fatto un eurogol per postura del corpo e conclusione, ma è stata la sua prestazione in campo che è stata sontuosa. Ha tutti i requisiti per diventare un ottimo giocatore come esterno”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho visto una buona Roma, la squadra ha giocato bene, Villar mi piace tanto. E’ bravo per qualità anche se fatica un po’ in interdizione. Io lo metterei anche più avanti, è un giocatore per gli ultimi 30 metri, ed ha tanto carattere. Diawara fisicamente ha recuperato, Pedro ha fatto un primo tempo ad alti livelli, la sconfitta di Napoli per come è avvenuta è un po’ inspiegabile. Bene anche Mayoral. Ora serve fare il salto di qualità, si deve cominciare a vincere quando si alza l’asticella. Col Sassuolo per me finisce “.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La sconfitta di Napoli è un incidente di percorso, anche se lo Young Boys non è all’altezza della squadra di Gattuso. Ora vediamo domenica con il Sassuolo, il mio pronostico è 1 . Cristante? E’ difficile per lui giocare dietro, perché lui nasce addirittura trequartista”.