‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Scambio con Bernardeschi? Mi tengo Zaniolo”. MELLI: “Mi rifiuto di pensarlo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi rifiuto di pensare che la Roma ceda Zaniolo, che è l’ultima ancora di salvezza”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Aspettatevi da un momento all’altro la notizia che Balotelli vorrebbe venire alla Roma, questa è l’intenzione di Raiola. Lo scambio Bernardeschi-Zaniolo lo vorrebbe la Juve. La fonte della notizia è torinese, chi è che non vorrebbe Zaniolo?”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma e Juventus vogliono fare plusvalenze. Lo scambio coinvolgerebbe altri giocatori, come Under, Kluivert, Mandragora, Rugani… Non dobbiamo pensare a quello che ti entra o se uno ci guadagna a livello tecnico, è solo una questione di plusvalenze. È possibile che si faccia, ma se guardi il livello tecnico è chiaro che la Juventus ci guadagni. DaGrosa a Bordeaux è rimasto pochissimo perché ha visto che non ci guadagnava”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questo momento la trattativa con Friedkin non esiste. Non dobbiamo concentrarsi troppo sul discorso societario, la Roma deve pensare al campo e a queste partite che restano per entrare in Champions League”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma Friedkin è sparito? Spero che sia solo una pausa di riflessione, strano che sia scappato. Smalling e Mkhitaryan io li riconfermerei almeno per un prestito di un altro anno, ma senza svenarsi. In queste ultime partite la Roma deve dare tutto e provare, farsi trovare pronta se l’Atalanta dovesse inciampare. Scambio Bernardeschi-Zaniolo? Macché, io non scambio proprio niente. Nicolò ha potenzialità enorme, recupera da un infortunio e io farei di tutto per tenermelo. Penso debba essere questo l’obiettivo. Poi se la società è obbligato a venderlo non ci arrivo, io terrei i migliori in questo momento”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il problema vero è se resta Pallotta, perché assisteremo di nuovo a cessioni importanti. Smalling meglio di Mkhitaryan, se si dovesse scegliere perché l’armeno soffre troppo dal punto di vista fisico, troppi infortuni. Lui come qualità tecniche è un lusso per la Roma, io investirei più su Smalling”.