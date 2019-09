‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Questa Roma non può arrivare quarta”. PRUZZO: “Fonseca sta andando a braccio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “L’Atalanta ha fatto una partita stellare con la Roma, per 30-40 minuti ha annichilito tutti, all’Olimpico non ha fiatato nessuno. Io non sono convinto che la Roma batta il Lecce, non è ancora pronta. Smalling aveva fatto molto bene fino all’ingresso di Zapata, poi si è fatto prendere sia sul gol che sul palo ma credo che sia un buon giocatore. A me ha deluso molto Veretout. Anche a Bologna non mi era piaciuto nonostante l’azione finale. Il suo ruolo è importante, se ti manca lì sono guai. Mkhitaryan sappiamo che può fare grandi cose, ha alternato prestazione buone e altre no ma non lo metterei sotto accusa per ora. Questa Roma qui non mi sembra in grado di arrivare quarta. Sia l’Atalanta che forse anche la Lazio sono più forti. E’ vero che va dato tempo, ma se Veretout non funziona il cambio è Diawara. E Diawara non gioca mai da nessuna parte, che cambio è?”



Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma secondo me rischia di perdere o di non vincere a Lecce. La squadra pugliese può essere definita un po’ la rivelazione di questo primo scorcio, è la squadra che gioca di gran lunga meglio tra quelle che dovevano retrocedere. Fonseca si sta barcamenando come un venditore napoletano in difficoltà. Si chiede se la Roma sia un brillante o un pezzo di vetro. La Roma ha ingannato tutti, si è pensato che negli ultimi giorni di mercato fosse stata furba. Con l’Atalanta ne è rimasto poco di questo mercato furbo, poi ci può stare sbagliare una partita ma la figuraccia resta. Ora ci sono gli esami di riparazione, a Lecce mi aspetto una Roma circospetta che abbia anche un po’ paura, non estremamente votata all’attacco”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Le qualità di Zaniolo sono indubbie, bisogna capire in che modo Fonseca lo vuole sfruttare. Per il portoghese Zaniolo non è una certezza e per questo il suo processo di crescita è più lento. La si sta facendo troppo lunga per una sconfitta con l’Atalanta, che può vincere anche con Juventus e Inter ed è più forte della Roma. E che è più forte lo dice il campionato. E’ più squadra della Roma e della Lazio. A Fonseca gli si può dire tutto, ma ha 20 giocatori nuovi, bisogna dargli tempo, almeno 10 partite”.



Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma a dispetto di un gioco mai visto ha anche una buona classifica. I giocatori hanno bisogno di certezze. È sbagliato continuare a farli girare senza dargli certezze. Si deve giocare 4 o 5 partite senza cambiare. Mkhitaryan sarà stato anche un acquisto roboante, ma la storia non la cambia. La Roma ha 8 punti in classifica che non ha neanche meritato. Basta guardare la partita con la Lazio che non meritava, anche a Bologna poteva non vincerla e sono già 3 punti, anche se con i se e i ma non si fa la storia. Non ci sono certezze, Zaniolo non gioca, i tre intermedi non li ho capiti, Fonseca deve andare a braccio nella speranza di trovare la formula vincente. Con l’Atalanta la Roma ha fatto una figuraccia. Può essere che Fonseca conosca i limiti della sua squadra. Ogni partita è stata diversa dall’altra, è andato a braccio sperando nell’episodio. Bisogna dare un’idea di gioco e portarla avanti almeno per 1-2 mesi altrimenti tiri sempre la monetina”.