‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Sarà la partita dell’anno, bisogna dare il massimo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Domani sarà la partita dell'anno, bisogna trovare il massimo delle energie, soprattutto tra i big e fare una partita attenta, con alta concentrazione in ogni momento, solo così te la puoi giocare tra andata e ritorno. In attacco c'è il problema della lentezza di Dzeko e della poca forma di Mkhitaryan. Spero che Pellegrini possa essere in grado di aiutare in fase offensiva".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): “Dipende molto da come giocherà lo United. Se farà come contro il Milan allora la Roma se la gioca. Perché i giallorossi non stanno bene, i big stanno faticando a trovare la miglior forma. Io domani non giocherei a viso aperto, in questo momento la Roma non se lo può permettere. Si deve arrivare alla gara di ritorno dove ancora te la puoi giocare. Perez al momento è quello che sta meglio di tutti, io lo metterei al posto di Mkhitaryan ".