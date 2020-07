‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Sarà difficile che la Roma recuperi i soldi spesi per Pau Lopez”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Difficile vendere Pau Lopez che è costato 30 milioni. Non ce li fai più quei soldi lì. Ho visto la Roma abbastanza bene nelle ultime due partite”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma ha messo in vendita Pau Lopez vuol dire che non è piaciuto. Coi portieri la Roma non ci azzecca, dovrebbe fare uno scouting in quel ruolo. Quest’anno Fonseca ha iniziato in un modo e sta finendo in un altro, mi deve ancora convincere”.