"Telefona a Sancho!": la reazione di Bailey e il siparietto col tifoso sono imperdibili

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma 90,9): “La Roma deve stare attenta sempre ai suoi numeri in ogni trattativa di mercato, questo bisogna sempre tenerlo ben presente. Ziolkowski resta un forte obiettivo di Trigoria, perché è ritenuto un grande prospetto. Quello di Sancho non credo sia un sogno svanito, ma è certamente complicato. In ogni caso un difensore e un attaccante arriveranno prima della fine del mercato. Non credo che Kone andrà via ora ma entro giugno prossimo una cessione pesante ci sarà e lui è uno dei probabili. Il piano B di Sancho secondo me è Fabio Silva”.

Paolo Assogna (Radio Manà Manà Sport Roma 90,9): “La gente parlando del mercato vuole solo sognare, ma io sottolineo sempre che bisogna pensare al 30 giugno 2026 quando la Roma deve presentare i conti alla Uefa. Le difficoltà della Roma sul mercato le ha già chiarite tempo fa Ranieri, e qualche sacrificio entro la metà del prossimo anno, va fatto. Sancho? Lui non vuole venire per una questione di soldi. La bravura di una valida squadra di mercato è quella di trovare una valida alternativa, come è stato fatto con El Aynaoui al posto di Rios”.

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "A Gasperini servono attaccanti che facciano almeno 10/15 gol ciascuno. Al momento la Roma non ha questi giocatori".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Sancho è il giocatore che può far svoltare la Roma. Come colpi è superiore. Credo che alcuni giocatori della Roma non piacciano a Gasperini e per questo sono stati comprati 5/6 titolari. Nel mercato della Roma ci sono troppi possibili movimenti e questo mi fa pensare che qualcuno verrà ceduto".

Ugo Trani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "La realtà della Roma è che non si riescono a vendere giocatori. L'unico giocatore di quelli arrivati che ha realmente chiesto Gasperini è Wesley. Lui è soddisfatto della reazione della squadra, è uno che non guarda in faccia nessuno ma sul serio. Con lui ne giocano sempre 16 e quindi tutti devono essere pronti per giocare da titolari. Per questo vuole tanti giocatori in attacco perché li cambia spesso e a volte li cambia tutti quanti. Basta vedere quello che ha fatto con l'Atalanta".

Nando Orsi (Radio Radio mattino 104.5): “Commissioni per Sancho? Ci sono 200 milioni dati ai procuratori per vendere i giocatori, non è giusto. E poi quei soldi magari neanche restano nel calcio. Bisogna regolamentare tutto. Anche se è una richiesta di Gapserini, chi se ne frega. Non si possono fare operazioni da 70 milioni per un gioatore fermo che da 4-5 anni non fa niente. Ma che operazione è?"

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Io Sancho l’avrei già lasciato perdere. Undici milioni di commissioni? Ma per favore, rimani dove sei, non abbiamo bisogno di prime donne".

Mario Mattioli (Radio Radio mattino 104.5): “Tra Dovbyk e Bailey c’è differenza. Dovbyk è un palo lì in mezzo, Bailey scorrazza dappertutto. Può diventare l’idolo della curva, io sono contento che sia arrivato, ha 28 anni ed è già formato".