‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Sanchez alla Roma? Ma per favore… Non serve a niente”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Allegri molto vicino alla Roma, ha già formato un precontratto. Attenzione, però, si è creato un asse importante tra Fonseca e Pinto. La Roma ha un solo obiettivo: arrivare in Champions. Se non ci riuscirà ci saranno grossi problemi”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Scambio Dzeko-Sanchez? Ma per favore… Se lo tenessero all’Inter. Non ha logica, fai solo un favore a loro. Il cileno non fa niente, non ha il ruolo di Dzeko. Serve solo a togliersi di mezzo il bosniaco. Con Icardi avrebbe avuto un senso, così no. La Roma già doveva essere pronta ad avere un’alternativa al bosniaco, perché il problema con lui è vecchio non è di questi giorni”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se scambiano Dzeko-Sanchez è il trionfo di Fonseca, che lo vuol mandar via a tutti i costi. Il cileno serve poco al tecnico, ma così facendo si toglie un problema”

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lo scambio Dzeko-Sanchez è folle da tutti i punti di vista. Troppo can can intorno alla Roma nonostante sia terza in classifica. Io lo trovo assurdo. Privarsi di Dzeko oggi è un errore”.