‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma di Mou insegue risultati non prestazioni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "La Roma giocherà meglio nel post pausa Nazionali. Ma l'idea di quello che devi fare in campo non cambia. La Roma di Mourinho insegue risultati non prestazioni. E va giudicata su quelli. Se oggi vinciamo a Genova non puoi dire nulla. Rivaluto anche la partita con l'Udinese".