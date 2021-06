‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Rui Patricio identikit del portiere adatto alla Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Rui Patricio? Se dovessimo basarci su quello che abbiamo visto all'Europeo allora andrebbe bene anche Olsen. Il portoghese la Roma ce l'ha in pugno, ma si è presa una pausa di riflessione. Alla fine però, anche per una questione economica, prenderanno lui. I giallorossi faranno un mercato attento dal punto di vista economico. Mourinho deve gestire una situazione che, PSG a parte, è complicato per tutti".