‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Icardi è il nome perfetto per la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104.5): “Icardi non mi pare che abbia tutte queste richieste. Anche perché si tratta di un ingaggio alto, che ti porta anche a firmare un contratto necessariamente lungo. C'è da considerare il fatto che negli ultimi tempi ha giocato in Turchia... Quest'anno compie anche 30 anni. È un rischio, un acquisto da provare per un anno e poi vedere come va".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104.5): “Per me Icardi è il nome perfetto per la Roma. Di fatto, al di là della cifra da pagare al PSG per liberarlo un anno prima della scadenza del contratto, bisognerebbe pagare solo lo stipendio di 9 milioni, che per quanto possano essere tanti, si potrebbe comunque trovare il modo di spalmarli in più anni".