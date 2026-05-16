Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Paolo Marcacci (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "Un derby non è mai sbilanciatissimo. È la sfida che sovverte i pronostici di solito. Mi aspetto una partita da 7/8 cartellini, il tono agonistico sarà altissimo, ed è giusto che sia così. La Lazio vuole rovinare la stagione della Roma, tutti i romanisti la pensano così".

Marco Juric (Manà Manà Sport Roma 90.9): ”Devi essere pronto a quello che la Lazio porterà in campo, devi essere pronto a gestire le tensioni: punteranno sul giocatore forte e su chi cade nelle provocazioni, ad esempio Malen avrà un mirino puntato addosso”.

Piero Torri (Manà Manà Sport Roma 90.9): “Mi aspetto un centrocampista in più, anche se Gasperini è un allenatore offensivo e la sua Roma migliore deve sempre fare un gol più degli avversari. Alla Lazio mancherà Romagnoli, quindi la difesa perde un punto di riferimento".

Matteo De Santis (Manà Manà Sport Roma 90.9): “Massara cerca di lavorare sulle cessioni, ma per il momento è Ryan Friedkin che se ne sta occupando personalmente. L’offerta a Paulo Dybala l’ha fatta lui: 2 milioni, ma sono stati rifiutati sia da Dybala sia da Lorenzo Pellegrini”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma deve stare attenta, partire favorita in queste gare è la cosa peggiore. Non vedo una Roma che dà particolare garanzie, la difesa fa acqua da tutte le parti. I 50mila potranno dargli una mano per raggiungere l'obiettivo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "El Shaarawy è uno di quei giocatori che tutti vorrebbero. Sa fare tutto, è un giocatore sopra la media, non straordinario ovviamente. È uno dei migliori come 12esimo giocatore. Dal quinto posto in poi potrebbe essere titolare in qualsiasi squadra"