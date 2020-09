‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Kumbulla è bravo, ma la Roma si è indebolita”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La cifra è alta, ma Kumbulla è bravo. Accanto a questi giovani serve uno esperto. Al momento la Roma è più debole”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha mandato via i migliori perché non andavano d’accordo con l’allenatore. Non si faceva prima a mandare via l’allenatore del quale non sono convinti? La squadra è meno forte dello scorso campionato”.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La difesa della Roma è promettente ma giovane. De Sciglio è una scelta positiva, ma vanno via molti protagonisti”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma riparte con Fonseca ma non so con quanta convinzione, perché stanno emergendo parecchie lacune caratteriali”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se non arriva Smalling la Roma si è indebolita. Milik è un ottimo acquisto, buoni anche Kumbulla e De Sciglio, ma senza l’inglese la difesa non è da top. La cessione di Dzeko la capisco, il nuovo proprietario fa bene ad alleggerirsi di un contratto da 7,5 milioni per un giocatore che ormai ti garantisce solo un paio di anni”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se arriva Smalling la Roma si è anche un po’ rinforzata rispetto all’anno scorso. Milik fa gli stessi gol di Dzeko”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tutto ruota attorno a Smalling. Kolarov e Dzeko sono due giocatori in parabola discendente. Se arriva l’inglese insieme a Kumbulla, Milik, De Sciglio e con Pedro la Roma si è rinforzata anche in prospettiva. La vedo, però, da quinto/sesto posto”