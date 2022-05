‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Gara condizionata da un rigore che non c’era”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Una Fiorentina così non me l'aspettavo perché le ultime partite non mi aveva convinto. La Roma ha fatto una partita abulica. Il rigore non c'era ma non so se ha condizionato la partita, perché la Roma non ha mai tirato in porta. Una partita nata male e finita peggio".