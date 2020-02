‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma, la Coppa per ritrovare fiducia”. MELLI: “Ma deve tirare in porta…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma in questo momento non è affidabile, deve chiudere il passaggio del turno domani perché poi vai a Gent e non sai in che situazione sarai. Deve dare una svolta mentale e di cattiveria, gli do ancora fiducia nella speranza che questa sia una partita di media difficoltà”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve guarire, sennò perde anche col Canicattì. Ora ha perso le sue convinzioni, c’è una depressione che porta a sbagliare perché non hai paura che come fai, sbagli. Ora non tira mai in porta, deve trovare il modo per arrivare nella trequarti avversaria. Ma i miglioramenti rispetto alle sconfitte precedenti ci sono stati, a Bergamo ha giocato a tratti quasi alla pari”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il momento è molto complicato, che ci sia la Coppa è importante perché può essere una via di fuga e può darti fiducia. Ora conta fare dei punti e basta. Zaniolo a livello di singolo ti dava l’opportunità di portare la palla su e poi qualcosa si creava, ora è più complicato. E i giovani come Under e Kluivert che dovevano fare la differenza, hanno deluso. Kluivert con quelle qualità lì, deve fare la differenza”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Milan ora è in corsa con la Roma: i giallorossi possono perdere altri punti, devono darsi una scossa. Fonseca si deve chiarire un po’ le idee, con l’Atalanta era in difficoltà anche di organico. E considerata la differenza di serenità ha giocato una partita dignitosa, anche se i punti alla fine sono stati zero. Si deve ripartire da un’organizzazione tattica più stabile”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma darà una mano il calendario, se perde anche le prossime tre… Ha Lecce, Cagliari e Samp: tre partite che in condizioni normali dovresti vincere. Sembra incredibile, ma quando gioca la Roma se gli avversari non hanno la porta è uguale, non segna mai. Se non tiri mai, sei sempre a rischio. Non credo alla questione psicologica, perché a fine primo tempo eri in vantaggio e si era messa bene”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “La Roma non arriva tra le prime quattro, quindi non ci saranno gli introiti della Champions e la campagna acquisti sarà complicata. Torneranno anche Karsdorp, Nzonzi, Coric… Tutti giocatori con ingaggio pesante che non saprai a chi dare, oltre ai Perotti e Juan Jesus da piazzare. Servirà il mago Houdini per trovargli una squadra. Friedkin non ha la bacchetta magica, ma se continuiamo a pensare al futuro, rischiamo di non arrivare neanche al quinto o sesto posto”.