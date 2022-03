‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma irritante, non salvo nessuno”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il rigore è netto. Tolto il portiere non c’è un giocatore sufficiente, la Roma ha giocato veramente sottotono. Me lo aspettavo ma non in questo modo. Meglio pareggiare che perdere ma ho visto una squadra veramente sottotono. La squadra può e deve giocare ad un livello superiore. L’episodio finale ti permette di strappare un punto ma la squadra non ha reazioni. I due davanti, sono bravi ma ogni tanto devono anche inventarsi qualcosa. Non prenderei questa partita per dire che Oliveira è il peggiore della Roma. Il peggiore della Roma è la squadra stessa. Con l’Atalanta sembrava che almeno caratterialmente ci fosse stato un segnale di svolta, in realtà c’è stata una grande fiammata e basta. La prestazione è stata irritante. Non salvo nessuno da una prestazione del genere, ma è anche in linea con quanto successo fino ad ora. Vediamo cosa succede nella prossima che è decisiva, soprattutto per i tifosi".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma meritava assolutamente di perdere. Gli hanno regalato questo rigore alla fine che è stata una manna. Archiviare questa partita subito e pensare al derby perché se si presenta così, non andrà tanto avanti. E’ vero che ha vinto le ultime partite ma qualche dubbio ci è sempre sorto. Ieri non meritava di portare il punto a casa. Per me il rigore non c’è, non è netto. Per dare un rigore devi interrompere qualcosa di decisivo, non mi sembra nemmeno prenda la palla con le mani. Il Var non ci doveva più far parlare di arbitri e invece se ne parla più di prima".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Roma inguardabile che deve tutto a Rui Patricio. La Roma ha avuto tanta fortuna come sull’episodio della traversa. Gli arbitri di campo stanno perdendo sempre più lucidità e autorità anche con se stessi. Non credono nemmeno più in loro stessi. Il tocco di mano sul rigore non si vede. Tutti gli arbitri sono in confusione, non stanno capendo più nulla".