‘RADIO PENSIERI’, JACOBELLI: “La Roma cerca risposte e fare un passo avanti”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino 104,5): "Dopo la Salernitana, il Genoa è la squadra che si è rinforzata di più nel mercato di ripazione. Bisogna vedere come va, però. La Roma, invece, cerca risposte dopo la sosta, e deve mantenere il filo della continuità e fare un passo avanti per diventare la squadra che ha in mente Mourinho".