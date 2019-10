‘RADIO PENSIERI’, VOM BRUCK: “Capello esce male da questa settimana, la sua parola vale poco”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Patrick Vom Bruck (Nsl Radio – 90,0): “Mancini veniva da una realtà collaudata come quella dell’Atalanta, il passaggio da Bergamo a Roma è complicato, ma poi minuto dopo minuto, con grande personalità è cresciuto tantissimo e fa ben sperare per il futuro. Si è adattato molto bene al ruolo da mediano e questo mostra la sua grande intelligenza. Pau Lopez rende la difesa molto tranquilla, un grande acquisto da parte della Roma. L’Udinese sta facendo un campionato strano. Dopo la vittoria contro il Milan c’è stato un calo e una ripresa, aveva la miglior difesa prima della partita contro l’Atalanta. La Roma ha una grande occasione, perché i giocatori avversari saranno preoccupati. Ha la possibilità, se inizia con l’approccio giusto di fare risultato pieno. Capello esce male da questa settimana dopo le prestazioni di Zaniolo. La sua parola vale poco, disse che non sarebbe mai andato ad allenare la Juve e invece…”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca scommetto che non farà riposare Dzeko, Smalling, Zaniolo… Invece Inzaghi fa il turnover e non funziona”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Udinese-Roma? Dico un pareggio”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca potrebbe cambiare i difensori, ma Fazio e Smalling sono andati bene. Spinazzola a destra non mi convince, ci sarà Florenzi. Contro il Milan non è stata la formazione più bella del mondo ma qualche novità tattica c’è stata”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Contro il Milan la Roma mi è piaciuta. Ora serve continuità di risultati e ad Udine si deve vincere. Mi sta piacendo come Fonseca si sta comportando nell’emergenza con le soluzioni. Continuo ad avere dubbi su quella di Mancini a centrocampo, ma i risultati mi danno torto. Bene anche il momento di Zaniolo. Mi convince poco Fazio, ma per fortuna che c’è Smalling lì accanto”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Udinese- Roma è una partita abbordabile, i giallorossi devono vincere perché se ricominciamo ad alternare le vittorie ai pareggi, allora non ci siamo, diventa difficile per il quarto posto. Io dico che la Roma domani vince”.