‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Qui tutti i giorni 4 o 5 giocatori positivi e noi guardiamo alla Bundesliga. Assurdo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi dicono che ci sta una tra le più grandi squadre della Serie A che ha tanti positivi, ma ancora non è uscita la notizia”.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il calcio sta ponendo un fatto a tutti: più vengono testate le persone e più si trovano i positivi tra gli asintomatici. Quello che fanno in Germania è una maniera razionale di affrontare il problema. C’è poi da valutare se sarà o meno corretta la regolarità del campionato se verranno scoperti tanti positivi in poche squadre”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Qui tutti i giorni 4 o 5 giocatori positivi e noi guardiamo alla Germania e alla Bundesliga. Assurdo. Non capisco le crociate che stanno facendo per riprendere la Serie A. Io ho ancora una paura fottuta”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ normale che ci siano dieci giocatori contagiati, asintomatici, visto che ce ne sono migliaia in Italia ogni giorno. I calciatori sono persone, esposti come tutti gli atri. Non vedo l’allarme”