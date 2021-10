‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Questa volta Juve-Roma è da tripla”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Questa Juve-Roma è una partita più equilibrata rispetto al passato. Una gara da tripla, con la Juve che sta ritrovando la difesa e la Roma che potrebbe far risultato. Un pari per i giallorossi andrebbe già bene, poi se vince allora svolta la stagione".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104.5): "Vedremo una Roma più solida. Le assenze peseranno in tutte e due le squadre. E' un'occasione giusta per la Roma, non sarà facile ma nemmeno impossibile. Il mio pronostico? Vince la Juve".