‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Quella di Pellegrini è l’unica assenza pesante”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Juve e Roma arrivano alla sfida bene. I giallorossi hanno fatto diventare semplice la partita contro il Verona nonostante fosse la miglior difesa. Le assenze in casa Roma mi preoccupano fino ad un certo punto. Dzeko non gioca da molto e le partite che ha disputato non mi hanno impressionato. Smalling sta facendo male. Pellegrini è l’unica assenza pesante”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma arriva alla sfida con la Juve bene, sta giocando con continuità ed ha scoperto Borja Mayoral. Fonseca si è tolto un po’ di pesi, ora non ha l’obbligo di far giocare Dzeko dal primo minuto, la Roma può vincere anche senza il bosniaco. La Juve è brava nei singoli, meno come collettivo. Sarà una partita aperta. La Roma deve solo stare attenta agli uno contro uno. Dzeko oggi è uno dei tanti, non più un intoccabile”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Juve sta bene, la Roma benino. Per i giallorossi sarà una partita molto insidiosa, lo dice la storia ma anche la cronaca. Borja Mayoral merita di giocare questa sera, ma attenti a non buttar via Dzeko perché se sta bene il bosniaco è di un’altra categoria”.