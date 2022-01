‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Quarto posto possibile, la concorrenza è in difficoltà”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “I nuovi arrivi se li chiede Mourinho vuol dire che sono una garanzia, prima vengono e meglio è. Le frenate di Napoli, Milan e Atalanta inducono le altre a provare l'assalto alla zona Champions. Mkhiaryan lo vedo in difficoltà, a Milano toglierei lui per far posto a Pellegrini".