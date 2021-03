‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Quando si alza l’asticella Villar può andare in difficoltà”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Villar è un giovane, abbastanza leggero, che a volte può andare in difficoltà, soprattutto quando si alza l’asticella, ma credo che Fonseca a centrocampo non voglia cambiare le cose. In attacco credo che Fonseca stia pensando di mettere Mkhitaryan come falso nueve. La Roma deve riuscire a battere una big, e non so se ci riuscirà”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma potrebbe abbassare un trequartista per aiutare il centrocampo, e giocare con una punta. Veretout è uno dei migliori centrocampisti in Italia ma lui e Villar da soli non reggono sempre”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cristante e Pellegrini devono tornare nel loro ruolo a centrocampo, dove giocano in nazionale”.