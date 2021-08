‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Punto tutto su Mourinho, lui può dare la svolta “

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni...

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "La Roma se non vende gli esuberi sta in difficoltà. Alcuni non hanno nessun mercato, è questa la cosa più drammatica. Continuo a dire che Xhaka non è perso del tutto, l'Arsenal alla fine lo può ancora vendere. Speriamo che Dzeko possa fare una bella stagione, dando un contributo diverso, anche se sta all'ultimo anno di contratto. Punto molto su Mourinho, è lui che può dare la svolta ".