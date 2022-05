‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Turnover ok, ma deve restare la mentalità per Tirana”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo - 92,7): "Queste tre partite non sono scontate, soprattutto quella con la Fiorentina. Per loro è come una finale perché si gioca un posto in Europa e viene da tre sconfitte consecutive. Se dovesse perdere la Roma, comunque, meglio perdere solo con un gol di scarto perché rimarrebbe il vantaggio nello scontro diretto, poi chiaramente si dovranno fare sei punti su sei. Un pareggio sarebbe benedetto, non so quante energie abbiano i calciatori, quindi mi aspetto un po' di turnover. Rui Patricio, Mancini e Smalling, comunque due dei tre difensori, Oliveira sono le certezze. Spinazzola potrebbe essere titolare con il Torino, ma non credo che entrerà a Firenze".

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): “I 18 giorni che portano a Tirana devono essere gestiti al meglio: nelle ultime tre partite ci deve essere il turnover ma non esagerato, perché non si deve cambiare la mentalità, e il rischio è che si perda quella. Devi comunque assicurarti il posto in Europa League e queste tre partite servono per prepararsi alla finale. Mi aspetto una Roma più forte il prossimo anno, lo hanno detto sia Mourinho, sia Pinto. Chiaro che devi ascoltare l’allenatore, perché ti ha portato Rui Patricio e Abraham, se gli porti giocatori che non vuole potrebbe anche non farli rendere come dovrebbe”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Cremonese di Pecchia, giovane e italiana, che torna in Serie A deve insegnare al calcio italiano la strada da prendere. E' una squadra tutta italiana e la più giovane del torneo. Bisogna ridare spazio ai vivai. Questo servirà anche alla Nazionale di Mancini. Comunque vada la finale, Mourinho ha gettato le basiper una grande Roma. Ora vedremo le mosse sul mercato. Voglio sottolineare il lavoro fatto dai Friedkin che non hanno mai voluto le luci del palcoscenico. Hanno grande sensibilità nei confronti di una tifoseria che la meritava".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Credo che i club in Italia devono pensare di agire come ha fatto la Roma con Zalewski, prodotto del vivaio, invece di comprare a prezzi cari giocatori stranieri che non fanno la differenza. Quello che Mourinho ha fatto e sta facendo è una cosa fantastica. Ha riportato entusiasmo a una piazza che non lo aveva più. Ora, però, c'è da migliorare la rosa".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Fiorentina-Roma è uno scontro diretto. Arrivano due squadre con la testa differente. E' una partita complicata per la Roma ma in questo momento la Fiorentina è più battibile che in altri momenti. La Roma è in finale di una Coppa europea anche se in campionato non ha fatto benissimo. L'entusiasmo dell'ambiente è però un ottimo inizio per il futuro".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Fiorentina ha un traguardo, la Roma è già su Tirana. Per me lunedì sera vince la Viola".